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Türkiye ilk 3 ayda 40,4 milyar mesaj attı

Türkiye'de yılın ilk 3 ayında gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, 2011'in son çeyreğine göre yüzde 1,7 artışla 40,4 milyara ulaştı.

Türkiye ilk 3 ayda 40,4 milyar mesaj attı

Türkiye'de yılın ilk 3 ayında gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, 2011'in son çeyreğine göre yüzde 1,7 artışla 40,4 milyara ulaştı.

25 Mayıs 2012 Cuma 16:09
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Türkiye ilk 3 ayda 40,4 milyar mesaj attı

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yılın ilk 3 ayında gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, 2011'in son çeyreğine göre yüzde 1,7 artışla 40,4 milyara ulaştı.
Buna karşılık multimedya mesaj (MMS) sayısı ise yüzde 3,1 oranında azalarak 71 milyona geriledi. Söz konusu rakamlara göre, bir abone günde ortalama 7 kısa mesaj gönderdi.
Taşınan numara sayısı 2012'nin ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe oranla yüzde 6,8 azalarak yaklaşık 3,6 milyon oldu.
22 Mayıs 2012 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 43 milyonu aştı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 08:11
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCep TelefonuMesaj
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