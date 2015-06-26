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Türk ordusunun "Transformer"ları

TSK için Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan "Samur", şekil değiştirip hem karada hem de denizde ilerleyerek askerlerin su engelini aşmasını sağlıyor

Türk ordusunun "Transformer"ları

TSK için Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan "Samur", şekil değiştirip hem karada hem de denizde ilerleyerek askerlerin su engelini aşmasını sağlıyor

26 Haziran 2015 Cuma 11:09
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Türk ordusunun

İZMİR - Harekat sırasında nehirle karşılaşan ordunun, hız kesmeden zırhlı araçlarıyla su engelini aşması için tasarlanan milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı "Samur", hem karada hem de suda ilerliyor ve ihtiyaca göre köprü ya da feribota dönüşüyor.

Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan araç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

Üzerine aldığı yükle suda ilerleyebilme yeteneği dolayısıyla "Samur" olarak adlandırılan seyyar yüzücü hücum köprü aracı, muharebe sahasındaki su engellerini kolayca aşabiliyor, diğer birliklerin de hızlıca geçişini sağlıyor. 

Orduya zırhlı araçların geçemeyeceği derinlik ve yüzemeyeceği akıntıya sahip nehirde ilerleme kabiliyeti sunan araç, ihtiyaca göre adeta başka araca dönüşüyor. Araçlar, birbirine eklenerek uzun köprü olabildiği gibi istenildiğinde de feribot görevi yapabiliyor.

Sadece bir dakika

Yaklaşık 13 metre uzunluğa, 4,1 metre yüksekliğe sahip, 36 ton ağırlığındaki Samur'un su aracına dönüşmesi sadece bir dakika sürüyor.

Sürücü bölmesi biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı korunaklı üretilen ve camları kurşun geçirmeyen seyyar yüzücü hücum köprü aracı, gece görüş kameralarıyla zifiri karanlıkta bile görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2011'de giren Samur, muharebe sahasında karşılaşılan su engellerinin aşılmasında kendisinden önce kullanılan araçlardan yüzde 60 daha az zamana ve yüzde 75 daha az personele ihtiyaç duyuyor.

Araç, ayrıca başka gelişmiş sistemlere de sahip bulunuyor. Merkezi lastik sistemi sayesinde lastiğin hava basıncını ilerlediği zemine göre ayarlayabiliyor. Yerden yüksekliği engebeli araziye göre otomatik ayarlanabilen araçta sensörlerin kullanıldığı otomatik yangın söndürme ve bastırma sistemleri de yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 11:54
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTürk Ordusu
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