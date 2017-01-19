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Türk öğrenci ‘Robo İtfaiye’ tasarladı

İtfaiyecileri korumak için 'Robo İtfaiye' tasarladı

Türk öğrenci ‘Robo İtfaiye’ tasarladı

İtfaiyecileri korumak için 'Robo İtfaiye' tasarladı

19 Ocak 2017 Perşembe 16:28
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Türk öğrenci ‘Robo İtfaiye’ tasarladı

Sivas'ta 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, patlama riski nedeniyle itfaiyecilerin müdahale etmekte zorlandığı yangınlarda can kaybının yaşanmaması için "Robo İtfaiye" adını verdiği robot tasarladı.

Vali Aygın Güçlü İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Eren Sağır, haftada 3 gün de Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alıyor.

Evde televizyon izlerken yangın haberlerinden etkilenen ve itfaiyecilerin giremediği yangın alanları olduğunu fark eden Sağır, merkezde, yangınlarda müdahalede kolaylık sağlayabilecek robot üzerine çalışma yapmaya başladı.

İki haftada "Robo İtfaiye"yi geliştirdi

Bilişim teknolojileri alanında çalışan Sağır, iki haftanın sonunda "Robo İtfaiye" adını verdiği robot geliştirdi. 

Üzerinde bulunan depoya su konulabilen ve uzaktan kumanda edilebilen "Robo İtfaiye" prototipi, patlama riski olan yangın alanlarına girerek aleve belirli bir mesafe yaklaşıyor ve su fışkırtıyor. Üzerine yerleştirilen cep telefonu sayesinde yangın alanını dışarıdan görüntüleme imkanı sunan robot, patlama riski nedeniyle can kaybı yaşanabilecek yangınlara müdahalede kolaylık sağlıyor.

"Haberlerde polislerin bombaları uzaktan patlattığını gördüm ve ben de bu şekilde itfaiyeciler için bir şey yapabileceğimi düşündüm ve bu fikirle yola çıktım." diyen Sağır, "Patlama tehlikesi nedeniyle can kaybının yaşanabileceği yangınlarda bu proje kolaylıkla kullanılabilir." şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Robo ItfaiyeItfaiye Robotu
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