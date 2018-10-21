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Türk Kızılayı'ndan Irak'ta 100 aileye yardım

Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 100 aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı'ndan Irak'ta 100 aileye yardım

Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 100 aileye yardımda bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 16:54
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Türk Kızılayı'ndan Irak'ta 100 aileye yardım

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, Türk Kızılayı'nın Erbil'in Soran ilçesinde Irak Kızılayı'nın işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda, giysi ve hijyen paketi dağıttığını söyledi. 

Yakın zamanda Duhok'un Zaho ilçesinde de ihtiyaç sahibi 2 bin 700 aileye kışlık giyim yardımı yapacaklarını aktaran Akbaş, "Erbil'deki iç göçmen kamplarına yönelik yardım faaliyetlerimiz düzenli olarak devam ediyor." dedi.

Türk Kızılayı'nın özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız şekilde devam ediyor.

Ramazan ayı ve dini bayramların yanı sıra Türk Kızılayı, her ay düzenli şekilde Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını Irak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. 

AA

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