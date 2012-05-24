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Türk bilim adamının başarısı

Prof. Dr. Munis Dündar, tıp literatürüne de geçen yeni bir genetik hastalığı daha tanımladı

Türk bilim adamının başarısı

Prof. Dr. Munis Dündar, tıp literatürüne de geçen yeni bir genetik hastalığı daha tanımladı

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:14
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Türk bilim adamının başarısı
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, yeni tanımlanan sendromun, bir çok hastalık gibi akraba evliliği ile görülme riski artan otozomal resesif şekilde kalıtımsal olarak geçtiğini söyledi.

İki erkek kardeş hastada yapılan gen analizlerinin hastalığın yeni bir sendrom olduğunu gösterdiğini ifade eden Dündar, şunları kaydetti:
''İlk kez aynı ailenin iki erkek çocuğunda tanımlanan bu sendromda, gelişme geriliği, konuşma, yürüme ve mental kabiliyetlerin gelişmemesi, mide çıkışında darlık, göğüs kemiğinde çukurlaşma, kafa tası kemiklerinde kaynaşmaya bağlı küçük kafa, düşük ve kepçe kulaklar ve üreme organlarında bir takım bozukluklar bulunuyor.''
Prof. Dr. Munis Dündar, bundan sonraki süreçte hastalığın genini tespit ederek, sebebinin ve varsa tedavi imkanlarının araştırılacağını sözlerine ekledi.
Dündar, 1997'de ''Dundar Sendromu 1'', 2001'de ''Dundar-Akropektoral Sendrom'' ve 2008'de ''Dundar Omurga Eğriliği, Uzun Parmak ve Körlük Sendromu''nu kendi adıyla tanımlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:15
Anahtar Kelimeler:
Bilim
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