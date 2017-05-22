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Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Örgütü"nün ilk yönetim kurulu toplantısında "Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi" seçildi.

Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Örgütü"nün ilk yönetim kurulu toplantısında "Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi" seçildi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:01
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Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev

ANKARA - Türk bilim insanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, İsviçre'de yeni kurulan "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Örgütü"nün (NCD Alliance) ilk yönetim kurulu toplantısında, "Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi" seçildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kanser Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kutluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014-2016 yıllarında dünyanın en büyük sivil kanser örgütü Dünya Kanser Kontrol Örgütünün (UICC, Union for International Cancer Control) başkanlığını yaptığını anımsatarak, Türk bilim insanlarının uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün ilk yönetim kurulu toplantısıyla faaliyete geçen "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Örgütü"nün (NCD Alliance) kurucu yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini bildiren Kutluk, derneğin yönetim kurulunda Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 13 üyenin yer aldığını ifade etti.

Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelenin, dünyada sağlık ve ekonomi alanındaki sorunların başında geldiğine dikkati çeken Kutluk, bu tür hastalıkların, dünyada tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ının nedeni olduğunu vurguladı.

Kutluk, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadele eden Dünya Kanser Derneği, Dünya Kalp Derneği, Dünya Diyabet Derneği ve Dünya Solunum Hastalıkları Derneği ilk kez 2009'da bir araya gelerek 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Grubu' altında birlikte çalışmaya başladı. Bu gruba, sonraki yıllarda başka dernekler de katıldı ve grup bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı dünyanın birinci ittifakı haline geldi."

Kutluk, bu kapsamda 2014'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılış oturumunda sivil toplumu temsilen, bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı savaşa dair dünyadaki durumu ve yapılması gerekenleri konuşmak üzere davet edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Kutluk, daha sonra bu politikaları üreten dünyanın önde gelen derneklerinin, bir adım daha atarak bu oluşumu "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Savaş Örgütü" (NCD Alliance) adıyla Cenevre'de yerleşik bir derneğe dönüştürdüğünü bildirdi.

"Dernek geniş bir alanda faaliyet gösterecek"

Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda küresel düzeyde savunuculuk, lobi, kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı gibi alanlarda faaliyet gösterecek örgütün, ilk yönetim kurulu toplantısını bugün yaptığını dile getiren Prof. Dr. Kutluk, derneğin, bu hastalıklardan kaynaklı ölüm ve sakatlıkların önlenmesinden kontrolüne kadar geniş bir alanda faaliyet göstereceğini kaydetti.

Bir Türk bilim insanının, uluslararası bir örgütte yer almasının ve karar vericiler arasında bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Kutluk, "Dünyanın farklı bölgelerindeki projelere katkı, politika geliştirme ve savunuculuk konusunda davet alarak dünyada sağlığın korunmasına katkı sağlayacağım için şahsım ve ülkem adına gurur duyuyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Bilim AdamıUluslararasıGörev
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