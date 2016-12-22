Vanderbilt Üniversitesi

nden biyologların yaptığı, sonuçları PLOS Biology dergisinde yayımlanan

araştırma

çerçevesinde

bilim adamları

, dört farklı hayvan türünü inceledi.

Fare geyiği, meyve sineği, sivrisinek ve zehirli eşek arısından oluşan türler üzerinde laboratuvar ortamında yapılan incelemede, her birinin çok farklı mikrobiyal topluluğa sahip olduğu gözlendi.

Bilim adamları, biri memeli diğeri böcek türü olan fare geyiği ve zehirli eşek arısıyla ilgili daha fazla çalışma yaparak, kendi doğal mikroplarını barındıran bireylerin, vücutlarına yakın türlerin mikrobiyal toplulukları yerleştirilenlere göre gıdaları daha iyi sindirdiği ve yaşama şanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılardan Andrew Brooks, bilimsel çalışmalarda genellikle mikropların negatif etkilerine odaklanma eğiliminin var olduğunu belirterek, "Bu araştırmada, tüm mikrop topluluklarının olumlu etkilerinin de bulunduğunu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

AA