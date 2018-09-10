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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Bilim adamları, insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere direnç geliştirdiğini keşfetti.

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Bilim adamları, insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere direnç geliştirdiğini keşfetti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:55
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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinden bilim adamları, staphylococcus epidermidis adlı bakterinin farklı antibiyotik formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.

Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.

Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, söz konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu kaydetti.

Bu iki antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu ifade eden araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğine dikkati çekti.

10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldü

Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığına işaret etti. 

Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.

Bakteriler giderek ilaçlara daha bağışık hale geliyor

Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSüper BakteriFarklı Antibiyotik FormlarıBakteri
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