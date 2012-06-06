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TÜBİTAK Kanunu değişiyor

Bakan Ergün, "Yeni enstrümanlar oluşturabilmek için, TÜBİTAK Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıyoruz" dedi

TÜBİTAK Kanunu değişiyor

Bakan Ergün, "Yeni enstrümanlar oluşturabilmek için, TÜBİTAK Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıyoruz" dedi

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:02
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TÜBİTAK Kanunu değişiyor
ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, özellikle birtakım yeni enstrümanlar oluşturabilmek için, TÜBİTAK Kanunu'nda bazı değişiklikler yapacaklarını bildirdi. 

Bakan Ergün, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) yeni yönetimini kabulünde, TÜBİTAK Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında, ''venture capital'' şirketleriyle ortak fon oluşturma, bu fonlara katılma ve doğrudan doğruya bu fonların, teknoloji firmalarına yönelmesini sağlamanın amaçlandığını ve bu noktada TÜBİTAK'ın rol oynaması gerektiğini söyledi.
TÜBİTAK'ın Kanunu'nda böyle bir rolün yer almadığını kaydeden Ergün, TÜBİTAK'a ''sen araştırma yap'' denildiğini kaydetti. Ergün, şöyle devam etti:
''Ona denilmiş ki sen bu araştırma işine bak. Ticarileşmeyecek mi bunlar? Birisi ticarileştirirse ticarileştirsin, ticarileştirmezse ticarileştirmesin. Sen araştırma yap, çoğu zaman böyle olmuş. Eğer kamudan bir sipariş değilse yapılan araştırmanın piyasaya çıkması, iş görmesi mümkün olmuyor. Araştırma, enstitüde rafta kalıyor.'' 
Bakan Ergün, değişikliğe ilişkin takvimin sorulması üzerine de Torba Kanuna eklenen üç dört maddelik bir değişikle, Kanunun parlamento kapanana kadar çıkmasını beklediklerini söyledi. 
Bakan Ergün, kanunda yapılacak değişiklikle, TÜBİTAK'ın kurumsal yapısının biraz daha güçlenmiş, aktivitelerinin de artmış olacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:02
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK
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