TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok etti

ANKARA - Can sıkan cilt lekelerine karşı Hacettepe Teknokent'te çözüm üretildi. Yurt dışı patent başvuru süreci devam eden çalışmayla ortaya konulan ürünlerin Ortadoğu, Asya ve Avrupa'ya ihraç edilmesi planlanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Aytemir'in, TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Destek Programı (Bireysel Genç Girişim/BİGG) kapsamında "Cilt Lekelerine Etkili Kojik Asit Türevi Dermokozmetik Ürünlerin Hazırlanması" projesi desteklenmeye değer bulundu. Aytemir, sonraki süreçte, Koji Kozmetik Kimya Ticaret AŞ isimli kuluçka şirketini kurdu.

Proje kapsamında, dermokozmetik ürünlerin prototiplerinin Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dermokozmetik ürün formülasyonunda kullanılacak yeni aktif bileşen için "Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları" konulu buluşla Türkiye'de ve uluslararası alanda patent başvuruları yapıldı. ABD ve Avrupa başvuru süreci ise devam ediyor. Söz konusu aktif bileşen; antitirozinaz, anti-aging, antioksidan, antidermatofitik, antimikrobiyal ve antimikobakteriyel etkiye sahip bulunuyor. Ayrıca bileşenin cilt kanseri ve melanogenez çalışmaları da yapıldı.

Cilt lekesi oluşması, çocukluktan başlayarak yaşam boyunca temas edilen güneş miktarı ile derinin genetik özelliklerine bağlı bulunuyor. Özellikle alın, dudak üstü, yanak ve elmacık kemikleri üzerinde yoğunlaşan cilt lekeleri yüzde dalgalı bir görünüme neden oluyor.

İlk başlarda yazın belirginleşip, kışın solma eğilimi gösteren cilt lekeleri, yıllar içinde kış mevsiminde de belirginliğini koruyor. Ayrıca zamanda cilt lekelerinin tedaviye yanıtı da azalıyor.

Tirozinaz inhibitörleri, pigment oluşumunun aşırı birikimini azaltması sayesinde tıpta melanin hiperpigmentasyonu gibi dermatolojik rahatsızlıkların tedavisinde (örneğin melazma, lentigo), kozmetikte çillerin yok edilmesinde, gebelik ve yaşlılık lekelerinde, hassas ciltlerde güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan koyu lekelerin ve akne izlerinin giderilmesinde etkili oluyor.

Günümüzde, tirozinaz inhibitörleri, tıp, kozmetik ve gıda endüstrilerinde giderek önem kazanıyor. Bilim insanları doğal kaynaklı veya sentetik birçok tirozinaz inhibitörü keşfetti. Ancak toksisite problemlerinden dolayı bunların çok azı günümüzde deri beyazlatıcı ajan olarak kullanılabiliyor.

Cilt rengini açan maddelerin en önemlileri hidrokinon, hidrokinon manometil eter, arbutin, askorbik asit, kojik asit ve azelaik asit olarak sıralanıyor. Meyve asitleri (alfa ve beta hidroksi asitler-AHA, BHA), arbutin ve kojik asit içeren kimyasal peeling ve lazer yöntemi lekelerin giderilmesinde etkin olarak kullanılıyor. Ancak söz konusu yöntemlerin sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilen çeşitli dezavantajları bulunuyor.

Zenginleştirilmiş doğal ürünler

Koji Kozmetik, var olan ihtiyaçlar ve mevcut ürünlerin dezavantajlarından yola çıkarak, günümüzde ciddi cilt problemi olarak karşılaşılan lekelere karşı kullanılmak üzere farklı dermokozmetik ürünler hazırladı.

Ar-Ge çalışmaları yürütülen bu dermokozmetik ürünlerin, ciltteki güneş, yaşlılık, çil, yara ve sivilce lekelerini giderici, aynı zamanda anti-aging ve antioksidan özelliği bulunuyor.

Patentli aktif bileşen ile hazırlanan cilt rengi açıcı kremler, parfüm, paraben ve fenoksietanol içermemekle birlikte anti-aging etkili farklı çiçek ekstreleri ile hyaluronik asit, yulaf ekstresi, karite yağı (Shea Butter), kakao yağı, arbutin, A, E ve provitamin B5 vitaminleri ile zenginleştirilmiş doğal ürün nitelikleri taşıyor.

Şirket bünyesinde, yüz kremi (gece-gündüz), el kremi, boyun serumu ile vücut losyonu hazırlanıyor. Lipofilik yapıda olan patentli aktif bileşenin cildi soymadan ve tahriş etmeden cilt rengini açarak lekeleri gidermesi ürünlerin üstün yönünü oluşturuyor.

Ürünün kendi kadar sunumu, ambalajı, etiketi ve isminin de pazarlamada önem taşımasından hareketle, uluslararası piyasalarda, özellikle Asya piyasasında rekabet gücünü arttırmak amacıyla Koji ürün isimleri için özel tasarımlar yapılıp marka tescil başvurusu gerçekleştirildi.

İç piyasada eczanelerde ve güzellik salonlarında satışa sunulacak olan bu dermokozmetik ürünlerin, yurt dışındaki fuarlarda tanıtım yapılarak Ortadoğu, Asya ve Avrupa’ya ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.