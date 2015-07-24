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TÜBİTAK 2015 yılı ödülleri açıklandı

Bilim ödülü temel bilimler kategorisinde Prof. Nuhbalaoğlu ve sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Gürsan ve Prof. Erel, ödüle layık görüldü

TÜBİTAK 2015 yılı ödülleri açıklandı

Bilim ödülü temel bilimler kategorisinde Prof. Nuhbalaoğlu ve sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Gürsan ve Prof. Erel, ödüle layık görüldü

24 Temmuz 2015 Cuma 13:02
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TÜBİTAK 2015 yılı ödülleri açıklandı

ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2015 yılı bilim, özel ve teşvik ödüllerini kazananların listesini açıkladı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 bilim, 1 özel ve 13 teşvik ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına, Bilim Ödülü kapsamında 2015 yılında 50 bin lira, altın plaket, ödül beratı ve ayrıca araştırma desteği veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül ise yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına takdim ediliyor. Bu yıl için Özel Ödül miktarı 50 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü olarak da çalışmalarıyla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlanan, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmeyen hayattaki bilim insanlarına, 20 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı takdim ediliyor.

Ödül listesi

2015 yılı bilim, özel ve teşvik ödüllerine sahip olan isimler şöyle:

"Bilim ödülü temel bilimler kategorisinde Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu ve Prof. Dr. Marat Akhmet, sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan ve Prof. Dr. Özcan Erel.

Teşvik ödülü temel bilimler kategorisinde Doç. Dr. Ramazan Solmaz, Prof. Dr. Atilla Cihaner, Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu ve Doç. Dr. Hakan Altan, mühendislik bilimleri kategorisinde Yrd. Doç. Dr. Can Alkan, Doç. Dr. Mesut Şimşek, Doç. Dr. Sinan Gezici ve Doç. Dr. Çağatay Candan, sağlık bilimleri kategorisinde Doç. Dr. Hakan Parlakpınar ve Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, sosyal bilimler kategorisinde ise Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu, Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç Karaman.

 Özel ödül sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Dr. Hazire Oya Alpar."

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:06
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKönce Vatan
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