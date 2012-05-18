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Trafikte direksiyon başında uyumayı önleyecek proje

Sivas'ta lise öğrencisi bir gencin TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yarışması kapsamında hazırladığı ''Uyku Takip Sistemi'' sayesinde, sürücülerin direksiyon başında uyumasının önlenmesi hedefleniyor

Trafikte direksiyon başında uyumayı önleyecek proje

Sivas'ta lise öğrencisi bir gencin TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yarışması kapsamında hazırladığı ''Uyku Takip Sistemi'' sayesinde, sürücülerin direksiyon başında uyumasının önlenmesi hedefleniyor

18 Mayıs 2012 Cuma 16:37
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Trafikte direksiyon başında uyumayı önleyecek proje

SİVAS (AA) - Sivas'ta lise öğrencisi bir gencin TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yarışması kapsamında hazırladığı ''Uyku Takip Sistemi'' sayesinde, sürücülerin direksiyon başında uyumasının önlenmesi hedefleniyor.
Sivas Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doğukan Yiğit Polat, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) işbirliğinde düzenlenen ''Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'' kapsamında, yorgun ve uykusuz araç kullanımına bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla ''Uyku Takip Sistemi'' adlı proje çalışması yaptı.
Yaptığı sesli uyarı sistemi sayesinde sürücülerin uyanık kalmasını sağlamayı amaçlayan Polat, bu projesiyle TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya katıldı. Kayseri'de yapılan bölge yarışmasında ikincilik elde eden proje, dereceye giren diğer çalışmalarla birlikte Mevlana İlköğretim Okulu'nda sergilendi.
Sergiyi gezen Sivas Valisi Ali Kolat, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Vali Kolat'ın en çok ilgisini çeken projeler arasında Polat'ın hazırladığı ''Uyku Takip Sistemi'' çalışması yer aldı.
Vali Kolat'a bilgi veren Polat, projeyle araç sürücülerinin direksiyon başında uyumasını önleyerek meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmeyi hedeflediğini söyledi.
Sistemin, özellikle uzun süre araç kullanan sürücülere çok fayda sağlayacağını vurgulayan Polat, kameralı bir bilgisayar sistemi kullanarak program hazırladığını ifade ederek, ''Program kameradan gelen görüntüde gözleri algılıyor. Eğer gözler belirli bir süre kapanırsa sistem sesli uyarı veriyor. Bu sayede sürücüyü uyandırarak oluşabilecek kazaların önüne geçilebiliyor'' diye konuştu.
Sistemin, araçların mevcut bilgisayar sistemlerine kolaylıkla entegre edilebileceğini belirten Polat, proje kapsamında aracın içerisine sadece bir kamera konulacağın söyledi. Polat, sistemin maliyet olarak da oldukça ucuz ve uygulanabilir olduğunu vurguladı.
Vali Kolat, Polat ve diğer öğrencileri tebrik ederek, bilgisayar üzerinden programı test etti.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 08:38
Anahtar Kelimeler:
Trafikte Direksiyon Başında Uyumayı önleyecek Proje
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