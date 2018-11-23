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Televizyon internet karşısında irtifa kaybediyor
Televizyon internet karşısında irtifa kaybediyor

Televizyon internet karşısında irtifa kaybediyor

Televizyonun son yıllarda bir kitle iletişim aracı olarak internet karşında gerilediği gözleniyor.

Televizyon internet karşısında irtifa kaybediyor

Televizyonun son yıllarda bir kitle iletişim aracı olarak internet karşında gerilediği gözleniyor.

23 Kasım 2018 Cuma 15:11
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Televizyon internet karşısında irtifa kaybediyor

ANKARA - ABD’de yapılan piyasa araştırmaları, ülkede son 2 yılda internetteki reklam satışlarının televizyonu geride bıraktığını ortaya koydu.

Piyasa araştırma şirketi eMarketer'in verilerine göre, ABD'de 2016'da 71,29 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıkan televizyon reklam satışları, 2017'de 70,22 milyar dolara geriledi. Bu, satışlarda son 10 yılda görülen ilk azalma oldu.

Ülkede 2017'de televizyon reklam satışları yüzde 1,5 oranında gerilerken, dijital reklam satışları ise yüzde 35 artış gösterdi.

Dijital reklam satışları 2016'da 72,20 milyar dolara ulaşarak tarihte ilk kez televizyon reklamlarını aştı. Televizyon reklam satışları 2017'de de dijital reklam satışlarının gerisinde kaldı. 2017'de televizyon reklam satışları değer kaybederken, dijital reklam satışları yüzde 35 artışla 90,39 milyar dolara çıktı.

Dijital reklam satışlarındaki artış eğiliminin 2018'de de sürdüğü, satışların yıl sonu itibariyle 107,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan televizyon reklam satışlarının da yüzde 0,5 oranında gerilemesi ve 69,87 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

Gençler artık televizyon izlemiyor

Sektör uzmanları televizyon reklam satışlarındaki düşüşün dönemsel bir dalgalanmadan çok, genç izleyicilerin geleneksel televizyon yerine, internetteki YouTube, Netflix ve Hulu gibi alternatif izleme mecralarına yönelmesinden kaynaklanan orta ve uzun vadeli bir eğilim olduğuna dikkati çekiyor. 

İzlenme oranı ölçüm şirketi Neilsen'in yayımladığı 2018 yılı ilk çeyreğine ait Total İzleyici Raporu, ABD'de genç kitlenin giderek daha az oranda ve daha az süreyle televizyon izlediğini ortaya koydu.

Ülkede karasal veya uydu ve kablolu gibi ödemeli televizyon yayınlarını izleyen 18-34 yaş arası izleyicilerin sayısı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. Sayı önceki yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 9,8 azalmıştı. Dolayısıyla düşüş eğilimi hızlandı.

Öte yandan aynı yaş grubunun televizyon izleme sürelerinde de azalma görüldü. 18-34 yaş arası kitle 2018'in ilk çeyreğinde haftada ortalama 16 saat televizyon izledi. Bu süre, geçen yılın aynı döneminde 19 saat 17 dakikaydı.

18-34 yaş arası kitlede haftalık televizyon izleme süresi ortalama 3 saat 17 dakika azalırken, 35-49 yaş arası kitlede 1 saat 36 dakika, 50-64 yaş arası kitlede 14 dakika azaldı. 65 yaş ve üstü kitlede ise haftalık televizyon izleme süresi 3 dakika arttı.

2017-2018 televizyon sezonunda en çok izlenen 10 eğlence programının 9'unun izleyici yaş ortalaması 50'nin üzerindeydi.

Kabloyu kesenler, kabloyu reddedenler

eMarketer verilerine göre, ABD'de 2016'da 18 yaş üzerindeki 16,7 milyon izleyici kablolu ve uydu televizyonu aboneliklerini iptal etti. Sektör uzmanlarının "kabloyu kesenler" (cord cutters) olarak adlandırdığı bu gruptakilerin sayısı, 2017'de 22,2 milyona çıktı.

Öte yandan "kabloyu reddedenler" (cord nevers) olarak nitelenen, hayatlarında hiç kablolu veya uydu televizyonu aboneliği başlatmamış olan 18 yaş üstü yetişkinlerin sayısı 2016'da 32,5 milyonken, 2017'de 34,4 milyona çıktı.

Uzmanlar her iki gruptakilerin sayısının artış eğiliminin süreceği ve 2021'de 40'ar milyonu aşacağını tahmin ediyor.

Öte yandan internet bağlantısıyla çalışan izleme hizmetlerini kullanan izleyicilerin sayısı giderek artıyor. Akıllı televizyonlar, özel kutulu dijital yayınlar ve çevrimiçi izleme hizmetlerini kullananların sayısı ve bunların nüfus içindeki oranı giderek artıyor.

eMarketer verilerine göre, ABD'de internet bağlantılı izleme hizmetlerini kullanan kişi sayısı 2012 yılında 54,7 milyonken, 2017 yılında 177,2 milyona ulaştı. Söz konusu kitlenin toplam nüfus içindeki payı da 2012'de yüzde 17,4'ten 2017'de yüzde 54,3'e yükseldi.

Reklam satışlarının ekonomik değeri bakımından dünyanın en büyük televizyon piyasası olan ABD'ye ait bu veriler, geleneksel televizyon izleyici kitlesinin hem sayısı ve hem de demografik çeşitliliğinin giderek azaldığını ve genç izleyicilerle reklam verenlerin ilgisinin internetteki alternatif izleme platformlarına kaydığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TelevizyonInternet
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