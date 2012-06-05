Teknopark kendi elektriğini üretiyor

MERSİN - Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK), güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretmeye başladı.

TEKNOPARK Genel Müdürü Özgür Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte güneşe yönelmek isteyen firmalara veri desteği sağlamak istediklerini, bu kapsamda firmalara güneş ışınlarının nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterme kararı aldıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında güneş ışınlarından korunmak isteyenler için kurulan çardağın üzerini güneş panelleriyle donattıklarını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

''Türkiye'deki diğer TEKNOPARK'lara örnek olarak bir ilki gerçekleştiren 5,6 kilovatsaat kapasiteli güneş enerjisi panelleri sistemi ile kendi elektriğimizi üretmeye başladık. Sıcak havalarda altında oturulacak bir çardağın üzerine kurulan sistemle kendi enerjimizi üretmenin dışında, Mersin'de güneşe yönelmek isteyen firmalara da veri desteği sağlayacağız. Bu çalışmayla temiz ve alternatif enerji üretim-tüketim anlayışına yeni bir boyut kazandırılacak, güneş panellerinden toplanan veriler, araştırmacıların ve sanayicilerin hizmetine sunulacak.''

Mersin TEKNOPARK alanı giriş yolundaki aydınlatma sorununu da güneş panelleriyle çözdüklerini ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

''Güneş panelleriyle sokak lambalarını aydınlatıyoruz. Gündüz depo edilen enerji, sokak lambaları için özel olarak kullanılan kontrollü regülatör ile gece karanlığında otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gece çalışan personeli oldukça rahatlatan bu teknoloji ile Mersin'deki pek çok kuruma de öncülük edeceğimizi ümit ediyoruz.''