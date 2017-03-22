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Teknolojinin Yıldızları için geri sayım başladı

Yıldız Teknopark Türkiye’nin en inovatif firmalarını ödüllendirmeye devam ediyor

Teknolojinin Yıldızları için geri sayım başladı

Yıldız Teknopark Türkiye’nin en inovatif firmalarını ödüllendirmeye devam ediyor

22 Mart 2017 Çarşamba 15:12
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Teknolojinin Yıldızları için geri sayım başladı

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan Yıldız Teknopark’ın, bu yıl ikincisini düzenleyeceği ‘Teknolojinin Yıldızları’ Ödülleri, 3 farklı kategoride sahipleriyle buluşuyor. Yenilikçi teknolojileri desteklemek ve geliştirmek, başarılı girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını ve işbirliklerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Teknolojinin Yıldızları’ Ödülleri, internetten oylama sistemiyle değerlendirilecek. 2016 yılının Ar-Ge ve inovasyon alanındaki en başarılı firmalarının ödüllendirileceği gece, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 24 Mart 2017’de gerçekleşecek. YTÜ Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner’in ev sahipliğini yaptığı törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, STK, akademi ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Yıldız Teknopark, ileri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip inovatif firmaları ödüllendirmeye devam ediyor. Yıldız Teknopark’ın bu yıl ikincisini düzenleyeceği Teknolojinin Yıldızları Ödülleri, ‘Kuluçkanın Yıldızları’, ‘Teknopark’ın Yıldızları’ ve ‘Türkiye’nin Yıldızları’ olarak 3 farklı kategoride sahipleriyle buluşuyor. 2017’nin inovasyon alanındaki en başarılı firmalarının ödüllendirileceği tören, 24 Mart 2017 tarihinde YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Mercedes-Benz’den Bayer’e, Ford’dan Vestel’e devler yarışacak

Kurulduğu günden bu yana, ileri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip çalışmaların hayata geçmesi için akademi ve iş dünyası işbirliğini hedefleyen Yıldız Teknopark, bu hedefini Teknolojinin Yıldızları ödülleriyle de kurumsallaştırmayı amaçlıyor. Ödül töreninde ‘Türkiye’nin Yıldızları’ kategorisinde Ford Otomotiv, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ve Vestel; ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ise Mercedes-Benz, Garanti Bankası ve Bayer gibi dev şirketler yarışacak.

“Teknoloji’nin Yıldızları girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor”

Neutec İlaç, Ziraat Teknoloji ve Etiya sponsorluğunda gerçekleşecek ödül töreninde açılış konuşmasını yapacak olan Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Yıldız Teknopark’ın yenilikçiliğe ve araştırmacılığa verdiği önemle başlattığı ‘Teknolojinin Yıldızları’ Ödülü, inovasyon alanının gelişmesine sağladığı destek kadar, girişimcileri yatırımcılarla yeni işbirliklerinde buluşturmak açısından da faydalı bir işlev görüyor. Türkiye’de Teknopark alanında öncü kurumlardan biri olarak, inovatif firmaların ödüllendirilerek teşvik edilmesini misyon edindik. Bu açıdan, ilkini 2015 yılında yaptığımız ‘Teknolojinin Yıldızları’ Ödülü’nün, vizyonumuzu genişletebileceğimiz ve alanımıza olan katkıyı artıracağımız bir hal almasından oldukça gurur duyuyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TeknoparkTeknoloji
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