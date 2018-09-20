Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96604
ALTIN
241.853
DOLAR
6.2479
STERLİN
8.2250
EURO
7.3020
TEKNOFEST'te 'motor sınıfı' kurulacak
TEKNOFEST'te 'motor sınıfı' kurulacak
DHMİ 120 personel alacak
DHMİ 120 personel alacak
Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de perde...
Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara'da sıcaklık artıyor
Uluslararası Af Örgütü: "Mısır açık hava hapishanesi"
Uluslararası Af Örgütü: "Mısır açık...

TEKNOFEST'te 'motor sınıfı' kurulacak

BMC POWER, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinliğinde tüm katılımcılara açık, güç grubunda kullanılan teknolojileri ve geliştirme süreçlerini tanıtacak ücretsiz eğitimler düzenleyecek.

TEKNOFEST'te 'motor sınıfı' kurulacak

BMC POWER, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinliğinde tüm katılımcılara açık, güç grubunda kullanılan teknolojileri ve geliştirme süreçlerini tanıtacak ücretsiz eğitimler düzenleyecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:22
0 Okunma
TEKNOFEST'te 'motor sınıfı' kurulacak

ANKARA/İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda 23 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. BMC POWER da Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te yer alıyor.

Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonu ve Altay tankı için güç grubu geliştirme projelerinde Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından görevlendirilen BMC POWER, bunlara ek olarak ağır vasıta ticari araçlara motor geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

BMC POWER, yürütmekte olduğu güç grubu geliştirme projelerinde yeni teknolojiler geliştirecek bir ekosistem oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu amaçla iş birliği içinde olduğu üretim altyapısı bulunan sanayi şirketlerine mühendislik kabiliyeti kazandırmayı, üniversitelere de akademik güçlerini ve araştırma altyapılarını daha etkin kullanma imkanı sağlamayı planlıyor.

Hedef gençler

BMC POWER, festivalde ağır vasıta ticari araçlar için geliştirmeye çalıştığı ve ilk ateşlemesi temmuz ayında başarıyla gerçekleştirilen motorunu sergileyecek. Ayrıca motorun montajının aşama aşama gösterildiği özel bir video ziyaretçilere sunulacak.

Festival süresince öğrencilere ve her yaş grubundan katılımcılara güç grubu hakkında birer saatlik temel eğitim verilecek. Bu eğitime katılanlara BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Osman Dur tarafından katılım belgesi takdim edilecek. Dur, ayrıca ilgili teknolojiler hakkında gençlerle söyleşi yapacak.

Bu etkinlikle özellikle gençlerin teknolojiye ilgisini ve merakını artırmayı amaçlayan BMC POWER, aynı zamanda yerli ve milli olarak geliştirilmesi amaçlanan güç grubu çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFESTMotorSınıfBMC POWERUzayTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
Panasonıc, Led Panel Aydınlatma Ürünlerini Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı…
Panasonıc, Led Panel Aydınlatma Ürünlerini Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı…
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici
Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici
NASA 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı
NASA 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı
Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak
Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak
Bor madeninden yangın söndürme tozu ürettiler
Bor madeninden yangın söndürme tozu ürettiler
TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak
TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak
Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor
Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ