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Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Teknofest İstanbul, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak.

Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Teknofest İstanbul, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:45
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Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu Teknofest İstanbul; Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak.

Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

Festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.

Festivalin diğer paydaşları arasında Anadolu Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTeknofest İstanbul
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