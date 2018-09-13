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TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen ve pek çok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST'e ulaşımın 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleriyle sağlanacağı bildirildi.

TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen ve pek çok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST'e ulaşımın 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleriyle sağlanacağı bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:29
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TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Havalimanında yapılacak ve üç gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. 

İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı.

Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Teknoloji Takımı VakfıTEKNOFESTİstanbul HavacılıkUzay Ve Teknoloji Festivali
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