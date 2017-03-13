Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliştirildi

ANKARA

Bilim adamları, maddenin en küçük ölçeğinde, tek bir atom içinde veri depolamayı başardı.

IBM şirketinin bilimsel araştırma birimi IBM Research bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası araştırma ekibi, ürettikleri tek atomlu mıknatıs sayesinde moleküler seviyede veri depolamayı başardıklarını duyurdu.

Araştırma için "holmiyum" adlı, birbiriyle eş manyetik alanlara sahip tekil elektronlardan oluşan elementle deneyler yapan ekip, elektronların başka elektronlarla etkileşime girmeden, yalnızca kendi kendini yüklemesi için holmiyumu metal magnezyum oksitle kapladı.

Böylece yalıtılan elementin iki basamaklı bir dijital veri birimini kodlayabilecek manyetik alan değiş tokuşlarını istikrarlı bir şekilde sürdürmesi amaçlandı.

Elementin, IBM'in geçmişte geliştirdiği, atomlar arasındaki elektron transferlerini tersine çeviren Tarama Tünel Mikroskobuyla uyarıldığında dahi, dijital veriyi bozulmadan saklayıp koruyabildiği görüldü.

Keşfin, ileride mikro ölçekte gelişmiş veri depolama araçları üretmeye imkan sağlayacağı kaydedildi.

Günümüzde üretilen hard diskler, tek birim dijital veriyi depolamak için 100 bin atom kullanıyor.

Araştırmanın bulguları bilim dergisi "Nature"da yayınlandı.