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Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin Suudi Arabistan yapılanması kapsamında, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek maddi gelirini örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edildi.

Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin Suudi Arabistan yapılanması kapsamında, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek maddi gelirini örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edildi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:30
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Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Suudi Arabistan'da, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, Suudi makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilip Türk yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'da hac ve umre gibi organizasyonlar düzenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri FETÖ'ye kaynak olarak aktardıkları ve örgütün Suudi yapılanması kapsamında faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) etkin rol oynadı.

Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 16 kişi, kimlik bilgilerinin Suudi muhataplarla paylaşılmasının ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 16 şüpheli uçakla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türkiye'de de haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖ OperasyonuSuudi Arabistan
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