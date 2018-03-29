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"Sürücüyü uyaran sistem"e TÜBİTAK'tan birincilik ödülü

Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin, TÜBİTAK Yarışması'nda, "Okul servislerinde güvenliğin arttırılması için sürücüyü uyaran alarm sistemi" projesi ile birincilik kazandı.

"Sürücüyü uyaran sistem"e TÜBİTAK'tan birincilik ödülü

Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin, TÜBİTAK Yarışması'nda, "Okul servislerinde güvenliğin arttırılması için sürücüyü uyaran alarm sistemi" projesi ile birincilik kazandı.

29 Mart 2018 Perşembe 15:53
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"Sürücüyü uyaran sistem"e TÜBİTAK'tan birincilik ödülü

İZMİR

Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki Yaren Sakin'in, bu olaydan yola çıkarak geliştirdiği "Okul servislerinde güvenliğin arttırılması için sürücüyü uyaran alarm sistemi" projesi, TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında İzmir bölgesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmanın bölge ödül töreni Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu, Ege Üniversitesi Rektör yardımcısı Ali Saffet Gönül, öğrenciler ve velileri katıldı.

TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu öğrencilerin projelerini 3 gün boyunca sergilediğini belirterek, yarışmanın ortaokul öğrencilerinin temel ve sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmasını teşvik etmeyi ve bilime ilgilerini erken yaşta keşfederek yönlendirilmelerini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Saffet Gönül geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek istediklerini söyleyerek, "Buradaki yüzlere bakınca bir sonraki Einstein'ı, bir sonraki Aziz Sancar'ı, bir sonraki Nietsche'yi bir sonraki Steve Jobs'u görüyorum. Hepinizin ortak yönü bu yaşlarda bilime ve teknolojiye merak sarmanız. Biraz önceki saydığım isimlerin önümüzdeki 20-30 sene içinde benzerleri buradaki isimler ile üst üste gelecek." dedi.

"Sürücüyü uyaran sistem"e birincilik ödülü

Konuşmaların ardından 80 projenin katıldığı yarışmada 8 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki Yaren Sakin, fizik dalındaki "Okul servislerinde güvenliğin arttırılması için sürücüyü uyaran alarm sistemi" projesi ile birincilik kazandı.

Adı okununca ağlayarak sahneye gelen Sakin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Adım en son söylenince dereceye giremedim zannettim. Çok güzel bir duygu, gururluyum." dedi.

Sakin'in babası Serkan Sakin kızıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu projeyi destekleyenler koca yürekli insanlar. Önemli olan burada derece değil. Bütün yavrularımız bir şeyler için çabaladı. Gönüllerde birinci onlar. Hepsinin emeğine sağlık. Yaren bu zamana kadar kardeşi için çalıştı. Dileğinin sonuna gelmesi için ramak kaldı. İnşallah dört dörtlük olacak herşey." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SürücüSistemTÜBİTAKBirinciliködülönce Vatan
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