Ortamda istenmeyen gürültü ve seslerin engellenmesi için yapılan ses yalıtımı yüksek frekanslı seslerin insan sağlığını rahatsız eden boyutlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Evlere, iş yerlerine ve daha pek çok alana uygulaması yapılacak olan ses yalıtımının bir diğer amacı ise akustik düzenleme sağlanarak ses düzenini ortaya koymaktadır.
Stüdyo ses yalıtımı
yüksek seslerin engellenmesinden daha çok ses düzenlemesi gerektiren durumlar için ses yalıtımı sağlanmaktadır. Ortamdaki ses kalitesinin artması, yankı, eko gibi ses problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla stüdyolara uygun malzemelerle profesyonel bir şekilde uygulanan ses yalıtımı sesin istenilen kalitede çıkmasına imkan tanımaktadır.
Stüdyo ses izolasyonu
için akustik düzen açısından ses yalıtımında tercih edilen malzemeler genellikle ses akustiğini arttıracak akustik ses yalıtım panelleri ve akustik süngerlerdir. Kaliteli ve kesin çözüme ulaşmak adına doğru malzemenin profesyonel ellerce mekana uygulandığı alanlarda stüdyo ses yalıtımı mükemmelliği yakalamaktadır. Ortamın büyüklüğü ve kullanım amacı başta olmak üzere ses yalıtım malzemelerinin kalınlık ve yoğunluğu da akustik düzenlemeye uygun olacak ürünler arasından doğru tercih edilmesi gerekir.
Profesyonel bir şekilde uygulaması yapılacak stüdyo ses yalıtımı ev ve iş yerlerine yapılacak ses yalıtımı
ndan farklı olarak akustik düzenleme ön planda tutulacaktır. Birinci sınıf kalitede yanmaz özelliğiyle satışa sunulan akustik kumaş ve paneller stüdyo, ses kayıt odaları, müzik odaları gibi alanlar için tercih edilebilir.
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