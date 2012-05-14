Star Alliance'ın 15. kuruluş yıl dönümü

Küresel havacılık sektörünün önde gelen 26 üyesinin oluşturduğu uluslararası en büyük havayolu ittifakı Star Alliance'nin 15. kuruluş yıl dönümü için, havalimanında kutlama kokteylli düzenlendi.



kokteyle, Star Alliance, THY ve özel havayolu şirketi yöneticileri, yıl dönümü pastasını kesti.

THY, 14 Mayıs 1997'de kurulan Star Alliance'a, Nisan 2008 tarihinde 21. üye olarak katılmıştı. Bu sayede THY, yolcularına daha geniş uçuş ağı, özel yolcu programları ve ittifakın özel ücret kampanyalarından yararlanma imkanı sağladı.