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SpaceX gözlem uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

SpaceX gözlem uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
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SpaceX gözlem uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Saocom-1A uydusunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDli Uzay MekiğiRoket üreticisi SpaceXArjantin Uzay Ajansı
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