SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek

LOS ANGELES

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a götüreceğini duyurdu.

Şirketin Kurucusu Elon Musk, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen özel etkinlikte, Japon iş adamı ve davetlilerinden oluşacak kafilenin şirketin uzaya yollayacağı ilk turistler olacağını açıkladı.

Ay'ın yörüngesini kat etmeyi öngören seferin, 2023'te yapılması planlanıyor.

SpaceX, prototip aşamasındaki Big Falcon Roketi ile yapılacak fırlatış için özel bir yolcu kapsülü geliştirecek.

Kendisine eşlik etmesi için sanatçıları davet edecek

Etkinlikte konuşan Maezawa, tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini belirtti.

Japon iş adamı, ressam, mimar ve tasarımcılardan oluşacak grubun yolculuktan alacakları ilhamla kendi eserlerini yaratmasını istediğini ifade etti.

Maezawa, hangi sanatçıları davet edeceği hakkında bilgi vermedi.

"İnsanlık için muazzam eserler yaratmalarına vesile olmak istiyorum"

"Jean-Michel Basquiat ve Andy Warhol gibi sanatçılar, uzaya gitme şansına sahip olsaydı nasıl eserler yaratacaklarını hep merak etmişimdir." diye konuşan Maezawa, sanatçıların içindekileri uyandırarak insanlık için muazzam eserler yaratmalarına vesile olmak istediğini belirtti.

Dünya ile Ay arasında 382 bin 500 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1960'lı yılların sonunda Apollo programıyla Ay yörüngesine ilk yolculuğu gerçekleştirmişti. 1968-1972 arasında toplam 24 astronot, Ay yörüngesinde sefer yapmıştı.

NASA da 2023'te Ay yörüngesine kendi grup seferini yapmayı planlıyor. Ayrıca 2020'lerde Ay yakınına insanlı uzay istasyonu kurulması amaçlanıyor.