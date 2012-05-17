Soyuz, UUİ'ye kenetlendi

Rus Soyuz füzesi içindeki iki Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.

Kazakistan'daki Baykonur uzay merkezinden önceki gün içinde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Joseph Acaba ile Rus kozmonotlar Gennadi Padalka ve Sergey Revin'le fırlatılan Soyuz, iki günlük yolculuğunun ardından UUİ'ye ulaştı.

UUİ'de halen Rus kozmonot Oleg Kononenko, NASA astronotu Don Pettit ve Hollandalı Andre Kuipers bulunuyor.

Padalka, Revin ve Acasa, Eylül ayına kadar uzay istasyonunda kalacak. Yörüngede toplam 585 gün geçiren, defalarca uzay yürüyüşü yapan uzay gemisinin komutanı Gennadi Padalka dördüncü uzay seyahatini yaparken, diğer Rus kozmonot Sergey Revin ve Amerikalı Joseph Acaba ilk kez uzaya çıkıyor.

Amerikan uzay mekiklerinin geçen yaz emekliye ayrılmasıyla UUİ'ye astronot götürebilen tek ülke olan Rusya, ABD'den taşıdığı astronot başına en az 50 milyon dolar alıyor.

