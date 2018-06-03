Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Hindistan'da fırtına
Hindistan'da fırtına
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Soyuz kapsülü dünyaya döndü

UUİ'de 168 gündür görev yapan bir ABD'li, bir Japon astronot ile bir Rus kozmonotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Soyuz kapsülü dünyaya döndü

UUİ'de 168 gündür görev yapan bir ABD'li, bir Japon astronot ile bir Rus kozmonotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:15
0 Okunma
Soyuz kapsülü dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 168 gündür görev yapan bir ABD'li, bir Japon astronot ile bir Rus kozmonotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Rusya Devlet Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, ABD'li Scott Tingle ve Japonyalı Norishige Kanai ile Rus Anton Shkaplerov'un 168 günlük görev sürelerinin ardından dünyaya döndükleri bildirildi.

Uzay istasyonu görevlilerinin sağlığının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, ekibin uzun vadeli keşif programları için bilimsel ve uygulamalı araştırmalar, denemeler ve istasyonun ekipmanlarla donatılması çalışmalarını yaptığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonuJapon AstronotSoyuz Kapsülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi
Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi
PANASONİC ECO SOLUTIONS ÖRNEK OKULLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
PANASONİC ECO SOLUTIONS ÖRNEK OKULLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
Okyanusta yeni canlı türleri bulundu
Okyanusta yeni canlı türleri bulundu
Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori
Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori
Okulları için mobil uygulama geliştirdiler
Okulları için mobil uygulama geliştirdiler
Genç mucitlerden çiçek sulama robotu
Genç mucitlerden çiçek sulama robotu
Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi
Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi
Bazı kelimeler konuşma hızını düşürüyor
Bazı kelimeler konuşma hızını düşürüyor
Uzuv kayıplarını önlemek için 'biyonik el' yaptı
Uzuv kayıplarını önlemek için 'biyonik el' yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ