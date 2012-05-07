Sosyal paylaşım ağları asosyal yapıyor

ANKARA - Sosyal paylaşım ağının, bireysel ve toplumsal etkileri Uluslararası Psikologlar Derneği ile uzaktan eğitim yapan Brüssel Capital Üniversitesi Psikoloji bölümü tarafından yapılan ortak araştırmada incelendi.



Kentlisi köylüsü, kadını erkeği milyonların sanal dünyada iletişim kurduğu sosyal paylaşım ağlarının, kişilerde psikososyal alanda olumsuzluklara yol açabildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan araştırma, haftada en az 24 saatini burada geçirenlerin ''bağımlı'' olabileceği belirtilirken, ağların sapkınlıkların sanal ortamda yaşanmasına imkan sağladığı, ''aldatmaları'' normalleştirdiğini, kişileri narsistleştirebilirken;depresyona sokabildiğini ve asosyalleştirdiğini ortaya koyuyor.

Kişinin olduğundan daha fazla dindar, daha fazla hümanist ya da devrimci gözükmesini kolaylaştıran bir araç olabiliyor. Sosyal ağdaki iletişim kurulan kişiyle oluşturulması gereken özdeşlik kişilik çatışmalarına, ileri aşamalarında kişilik bölünmesine götürebiliyor.

''Asosyalleştiriyor''

İnternet başında saatlerce oturarak bildirim paylaşmak, ''sosyalleşme'' olarak gösteriliyor. Psikologlar, bunu sosyal bildirim bağımlılığı olarak tanımlıyor. Gün içinde 10'dan fazla bildirim yapan kişilerin bağımlılığa yakın olduğu belirtiliyor. Bu kişiler, bildirim yaptıkça sosyalleşeceğini düşünmesine karşın ''asosyal'' konuma geliyor ve kişi beynin sosyalleşme ile ilgili ayırdığı süreden alındığı için gerçek sosyal ilişkilerden kaçınmaya başlıyor. Çünkü beyin bildirimlerin etkisiyle sosyalleşmeye doyuyor. Akrabalarını aramayan, selam vermeyen bir bağımlının her sabah arkadaş listesindekilere ''merhaba'' demesi, onlarla sohbet edip onların sorunlarını çözmeye çalışması ciddi bir çelişki yaratıyor.