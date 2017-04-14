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Sosyal medya fenomenleri 'zirvede' buluşacak

Dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İstanbul'da bir araya geliyor.

Sosyal medya fenomenleri 'zirvede' buluşacak

Dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İstanbul'da bir araya geliyor.

14 Nisan 2017 Cuma 12:13
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Sosyal medya fenomenleri 'zirvede' buluşacak

Dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İstanbul'da bir araya geliyor.

INFLOW Travel Summit 2017'nin düzenlediği basın toplantısına INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen, INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı ve TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir katıldı.

Etkinlik, Türk Hava Yolları ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

18 Nisan'da düzenlenecek INFLOW Travel Summit 2017'de konuşmacılar sunum, panel ve yaratıcı çalışmalarla yeni seyahat trendlerini paylaşacak.

30 ülkeden 150 influencer'ın ve Türkiye'den 100 öncü ismin katılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında, eşi Nataly Zakharova Osmann'ın elini tuttuğu Follow Me To’ konseptli fotoğraflarla ünlenen Murad Osmann, Jennifer Tuffen, Alex Tienda, Sezgin Yılmaz, Bilgehan - Duygu Çelik ve Saffet Emre Tonguç yer alıyor.

Toplantıda konuşan INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen, "Hayatını seyahate ve keşfetmeye adamış kişilerin sosyal medya paylaşımları, tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat davranışlarını belirliyor." dedi.

Gelen, sosyal medyada fenomen olan influencer'ları, sektör profesyonelleri ve önemli markalarla bir araya getireceklerini söyledi.

Gelen, iki ana hedeflerinin olduğunu belirterek "1'incisi Türkiye güvenli bir ülkedir. 2'ncisi Türkiye tarihi,kültürel mirası, iklimi, gastronomisi ile dünyanın en önemli çekim merkezlerinden bir tanesidir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BloggerSosyal MedyaINFLOW Travel Summit 2017
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