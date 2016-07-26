Solar Impulse 2 dünya turunu tamamladı

Solar Impulse projesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 gün önce Kahire'den kalkan Solar Impulse 2'nin bugün Abu Dabi'ye indiği böylece dünya turunu tamamladığı bildirildi.

Uçağı Abu Dabi'ye indirmesinin ardından açıklama yapan pilot Bertnard Piccard, "Temiz bir geleceğe sahibiz. Gelecek sizsiniz. Gelecek şimdi. Hadi bunu biraz daha ileriye götürelim." dedi.

Güneş enerjisi kullanarak 42 bin kilometre katetti

Abu Dabi'den geçen yıl mart ayında havalanan güneş enerjili uçak, 17 etaptan oluşan yolculuğunda yaklaşık 42 bin kilometre katetti.

Solar Impulse 2'nin tamamladığı 17 etap ise şöyle:

"1. etap Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) - Muskat (Umman), 2. etap Muskat - Ahmedabad (Hindistan), 3. etap Ahmedabad - Varanasi (Hindistan), 4. etap Varanasi - Mandalay (Myanmar), 5. etap Mandalay - Chongqing (Çin), 6. etap Chongqing - Nanjing (Çin), 7. etap Nanjing - Nagoya (Japonya), 8. etap Nagoya - Hawaii (ABD), 9. etap Hawaii - San Francisco (ABD), 10. etap San Francisco - Phoenix (ABD), 11. etap Phoenix - Oklahoma (ABD), 12. etap Oklahoma - Ohio (ABD), 13. etap Ohio- Pensilvanya (ABD), 14. etap Pensilvanya-New York (ABD), 15. etap New York-Seville (ispanya), 16. etap Seville-Kahire (Mısır) ve 17. etap Kahire-Abu Dabi."

Ağırlığı sadece 2,3 ton olan uçağın 72 metre genişliğe sahip kanatlarında toplam 17 bin 248 güneş hücresi bulunuyor. Solar Impulse 2, gündüzleri lityum bataryalarında güneş enerjisi depolayabilmesi sayesinde geceleri de uçabiliyor.