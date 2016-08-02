Sinir hücreleri kontrol edilerek hastalıklar iyileştirilecek

Merkezi Londra'da bulunan Galvani Bioelectronics şirketi, laboratuvar ortamında yapılan deneylerde hayvanlara içinde elektrot bulunan küçük silikon başlıklar takıldığı ve sinirlere elektrik gönderilerek taşıdıkları mesajların kontrol edildiğini açıkladı.

Yöntemi Tip 2 diyabet için uygulayan araştırmacılar, boyundaki atardamar civarında yer alan, vücuttaki şeker ve insülin düzeylerini kontrol eden sinirleri de elektrikle uyarmayı başardı.

Şirketin ortaklarından GlaxoSmithKline (GSK) Başkan Yardımcısı Kris Famm, BBC'ye yaptığı açıklamada "Tip 2 diyabette sinirlerdeki sinyallerin arttığını gözlemledik. Diyabetli farelerde bu sinyalleri elektrik akımı sayesinde bloke ettiğimizde vücudun insüline karşı hassasiyetinin önüne geçilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Famm, yöntemin diğer bazı hastalıklarda da olumlu yanıt verdiğini belirtti.