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Sinir hücreleri kontrol edilerek hastalıklar iyileştirilecek

Bilim adamları, sinir hücrelerinin elektrikle kontrol edilmesiyle artrit, astım ve diyabet gibi birçok hastalığın tedavi edilebileceğini keşfetti.

Sinir hücreleri kontrol edilerek hastalıklar iyileştirilecek

Bilim adamları, sinir hücrelerinin elektrikle kontrol edilmesiyle artrit, astım ve diyabet gibi birçok hastalığın tedavi edilebileceğini keşfetti.

02 Ağustos 2016 Salı 10:01
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Sinir hücreleri kontrol edilerek hastalıklar iyileştirilecek

 Merkezi Londra'da bulunan Galvani Bioelectronics şirketi, laboratuvar ortamında yapılan deneylerde hayvanlara içinde elektrot bulunan küçük silikon başlıklar takıldığı ve sinirlere elektrik gönderilerek taşıdıkları mesajların kontrol edildiğini açıkladı.

Yöntemi Tip 2 diyabet için uygulayan araştırmacılar, boyundaki atardamar civarında yer alan, vücuttaki şeker ve insülin düzeylerini kontrol eden sinirleri de elektrikle uyarmayı başardı.

Şirketin ortaklarından GlaxoSmithKline (GSK) Başkan Yardımcısı Kris Famm, BBC'ye yaptığı açıklamada "Tip 2 diyabette sinirlerdeki sinyallerin arttığını gözlemledik. Diyabetli farelerde bu sinyalleri elektrik akımı sayesinde bloke ettiğimizde vücudun insüline karşı hassasiyetinin önüne geçilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Famm, yöntemin diğer bazı hastalıklarda da olumlu yanıt verdiğini belirtti. 

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 10:02
Anahtar Kelimeler:
LondraGalvani BioelectronicsGSKBbc
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