Şırnak

’ın

Silopi

ilçesinde ortaokul mezunu genç, köydeki

tarlaların güvenliğini

sağlamak için hurda malzemelerden

robot

yaptı.

Buğdaylı köyünde oturan 26 yaşındaki Abdullah Uçar, yöre çiftçisinin tarlalarının güvenliğini sağlamak amacıyla ailesinin karşı çıkmasına rağmen yürüttüğü çalışma sonucu robot üretmeyi başardı. Yaptığı robota patent almak isteyen Uçar, noterde ürünü kayıt altına aldırdı.



Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla elde ettiği hurda parçalar ile çiftçilerin tarla güvenliğinde kullanabileceği robotu yaptığını söyledi.

Robotun yaklaşan kişi veya cisme doğru hareket ettiğini, ardından kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığını, kamera sistemiyle yaşananları kaydettiğini belirten Uçar, "Cep telefonu ile sahibini arıyor ve sesli alarmla çevredekileri uyarıyor. Yağmur yağdığı zaman robot kendi şemsiyesini açıyor. Robotu noterde kayıt ettirdim. Bunun patentini almak istiyorum. Robot bin 850 liraya mal oldu." dedi.

Gencin ağabeyi Ahmet Uçar ise robotun yapım aşamasında kardeşini sürekli eleştirdiklerini aktararak, "Biz boş olduğunu düşünüyorduk, engellemeye çalışıyorduk. Sonuca baktığımızda boş olmadığını düşünüyoruz. Devletten sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA