Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
heavy shower snow
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
147.120
DOLAR
3.8538
STERLIN
4.8550
EURO
4.1140
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini...
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk...
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir...

Sıçanlarda büyütülen pankreas farelerde diyabeti yok etti

Sıçanlarda büyütülen fare pankreaslarının, farelerde diyabetin yok edilmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Sıçanlarda büyütülen pankreas farelerde diyabeti yok etti

Sıçanlarda büyütülen fare pankreaslarının, farelerde diyabetin yok edilmesine yardımcı olduğu belirlendi.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:21
71 Okunma
Sıçanlarda büyütülen pankreas farelerde diyabeti yok etti

ANKARA 

Stanford ve Tokyo üniversitelerinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, sıçanlarda büyütülen pankreasın, diyabetli fareye nakledildiğinde hastalığı yok eden ve insülin üreten hücreler oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, erken dönem sıçan embriyolarına herhangi bir hücreye dönüşebilen pluripotent kök hücreler yerleştirdi. Bu işlemden önce kendi pankreaslarının gelişmemesi için sıçanların genleri üzerinde oynandığı, dolayısıyla hayvanlarda pankreas gelişiminin fare hücrelerine dayanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Tümör oluşumuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı 

Sıçanlar doğup yetiştikten sonra araştırmacılar, hayvanların fare hücreleriyle gelişen pankreaslarından alınan, insülin üreten hücreleri, öncesinde diyabete yakalanmaları için ilaç verilen farelere nakletti.

Nakil yapılan farelerin kan şekeri seviyelerinin 370 gün sonra normale döndüğü gözlendi. Farelere hücre naklinden sonra 5 gün süresince bağışıklık sistemini baskılayıcı bir tedavi de uygulandı.

Araştırma sırasında tümör oluşumuna dair herhangi bir bulguya ve pluripotent fare kök hücresinin neden olduğu bir anormalliğe rastlanmadı.

Araştırmanın sonuçları "Science Daily" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyabetPankreasSıçan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Adaletin 'Google'ı görücüye çıkıyor
Adaletin 'Google'ı görücüye çıkıyor
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
Yahoo'nun Verizon'a satışı ikinci çeyreğe kaldı
Yahoo'nun Verizon'a satışı ikinci çeyreğe kaldı
Türk hava sahasından 17 saniyede bir uçak geçti
Türk hava sahasından 17 saniyede bir uçak geçti
Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı
Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ