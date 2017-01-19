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Siber yıldız olmak için yarışacaklar

‘Bayrağı Yakala’ yarışmasına 26 bin kişi katılıyor

Siber yıldız olmak için yarışacaklar

‘Bayrağı Yakala’ yarışmasına 26 bin kişi katılıyor

19 Ocak 2017 Perşembe 16:05
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Siber yıldız olmak için yarışacaklar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışmasında, "siber yıldız" olmak için 26 bin kişi yarışacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması için 11 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 26 bin kişi başvuru yaptı.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların geldiği yarışma, online yapılacak. 20 Ocak'ta başlayacak yarışma, 24 saat boyunca devam edecek. 

Yüzde 16'sı 13-14 yaş altı gruptan

Başvuruların yüzde 22'si İstanbul, yüzde 12'si Ankara ve yüzde 4'ü İzmir'den gerçekleşti. Her yaş grubundan başvuru olurken, yarışmaya katılmak isteyenlerin yüzde 84'ünün 18 yaş altında olduğu öğrenildi. 

Yarışmaya başvuranların yüzde 16'sı da 13-14 yaş altı gruptan oluştu.

USOM'da istihdam imkanı

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) istihdam edilecek.

Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.

Adaylar, bugün akşama kadar "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayrağı YakalaSiber GüvenlikSiber Yıldız
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