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'Siber tehditler bizi avlıyor'

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Hasbini, "Siber tehditler bizi avlıyor ve bizi yakalamayı bekliyorlar, çok dikkatli olmalıyız." dedi.

'Siber tehditler bizi avlıyor'

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Hasbini, "Siber tehditler bizi avlıyor ve bizi yakalamayı bekliyorlar, çok dikkatli olmalıyız." dedi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
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'Siber tehditler bizi avlıyor'

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Hasbini, siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın düzenlediği "Cyber Security Weekend" etkinliğinde, artan siber tehditlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Siber güvenliğin evrim geçirdiğini vurgulayan Hasbini, cep telefonlarının, bilgisayarların kullanıcılar açısından değiştiğini belirterek, hem ailelerin hem de şirketlerin kullanıcı konumunda olduğunu belirtti.

Hasbini, siber dolandırıcılık açısından çok fazla dikkat edilmesi gereken şey olduğuna vurgu yaparak, insanların çalınan özel bilgilerinin de hackerlar tarafından şantaj olarak kullanılabildiğini aktardı.

Siber tehditlerin çevresel sorunlara da yol açabileceğini dile getiren Hasbini, şunları kaydetti:

"Bir su arıtma tesisi siber saldırıya uğramıştı. Su arıtma tesisi bizim kritik altyapı olarak adlandırdığımız bir alan. Su arıtma tesisi saldırıya uğradığında, suyun kimyasal özelliği değiştirilmeye çalışıldı. Bu tesisten 2,5 milyon kişi faydalanmaktaydı. Eğer suyun kimyasal özelliğinde değişiklik yapılsaydı, bu 2,5 milyon kişi etkilenecekti. Hem çevresel hem de insani bir felaket yaşanacaktı."

"Şirketler ve devlet kuruluşları dikkatli olmalı"

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Hasbini, siber saldırılardan kurtulmak için bilinci artırmak gerektiğini vurgulayarak, bireysel kullanıcıların, şirketlerin ve devletlerin farklı gereksinimleri olduğunun altını çizdi.

Hasbini, "Özellikle şirketlerin ve devlet kuruluşlarının dikkatli olması gerekiyor. Büyük tehditler alabiliyorlar. Büyük saldırılar gerçekleşebiliyor. Finansal saldırılara karşı bilincin artırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı HasbiniSiber Tehditler
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