Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Siber suçlara karşı 47 ülkeyle işbirliği

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Özeren, sanal suçlar konusunda Türkiye'nin, ABD, Rusya ve Japonya dahil 47 ülkeyle işbirliği yapacağını bildirdi

Siber suçlara karşı 47 ülkeyle işbirliği

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Özeren, sanal suçlar konusunda Türkiye'nin, ABD, Rusya ve Japonya dahil 47 ülkeyle işbirliği yapacağını bildirdi

12 Ağustos 2013 Pazartesi 13:01
3242 Okunma
Siber suçlara karşı 47 ülkeyle işbirliği

ANKARA - İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren, ABD, Rusya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 47 ülke ile sanal ortamda işlenen bankacılık dolandırıcılığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çocuk pornosu gibi suçlara karşı adli yardım konusunda işbirliğine gidileceğini bildirdi.

Özeren, sanal suçlarla mücadele konusunda imzalanan Budapeşte Anlaşması ve kapsamı hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Siber suçlarla mücadelenin bir ülkenin tek başına yapabileceği mücadele olmadığının altını çizen Özeren, şunları kaydetti:

"Siz bir saldırıya karşı çözüm bulmaya çalıştığınızda suçlular hemen alternatif bir yol bulabiliyor. Size gelen saldırılar sadece ülke içinden yapılan saldırılar değil. Bazı siber güvenlik olaylarında yaşanan saldırıların yüzde 90'ı yurt dışı kaynaklı. Oradaki ülkelerle de işbirliği içerisinde olunması gerekiyor. Bütün dünyanın karşı geldiği çocuk pornosu var. Türkiye çocuk pornosu üreten bir ülke değil ama yabancı ülkelerden yayın hizmeti alınıyor. Bu ülkelerle işbirliği yapılması lazım. Bu noktada AB İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde siber suçlarla bunların dağıtılmasını engelleyecek bir sözleşme imzalandı. Aslında bu bir AB siber suçlar anlaşması."

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 13:02
Anahtar Kelimeler:
Siber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Necat özeren 2014-05-19 12:15:54

Bu konuda atılan her adıma destek vermek bizim ahlaki bir borcumuzdur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ