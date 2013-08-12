Siber suçlara karşı 47 ülkeyle işbirliği

ANKARA - İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren, ABD, Rusya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 47 ülke ile sanal ortamda işlenen bankacılık dolandırıcılığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çocuk pornosu gibi suçlara karşı adli yardım konusunda işbirliğine gidileceğini bildirdi.

Özeren, sanal suçlarla mücadele konusunda imzalanan Budapeşte Anlaşması ve kapsamı hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Siber suçlarla mücadelenin bir ülkenin tek başına yapabileceği mücadele olmadığının altını çizen Özeren, şunları kaydetti:

"Siz bir saldırıya karşı çözüm bulmaya çalıştığınızda suçlular hemen alternatif bir yol bulabiliyor. Size gelen saldırılar sadece ülke içinden yapılan saldırılar değil. Bazı siber güvenlik olaylarında yaşanan saldırıların yüzde 90'ı yurt dışı kaynaklı. Oradaki ülkelerle de işbirliği içerisinde olunması gerekiyor. Bütün dünyanın karşı geldiği çocuk pornosu var. Türkiye çocuk pornosu üreten bir ülke değil ama yabancı ülkelerden yayın hizmeti alınıyor. Bu ülkelerle işbirliği yapılması lazım. Bu noktada AB İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde siber suçlarla bunların dağıtılmasını engelleyecek bir sözleşme imzalandı. Aslında bu bir AB siber suçlar anlaşması."