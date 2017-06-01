Siber saldırılara karşı milli yazılımlara ağırlık verilmeli

İZMİR

Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, dünya çapında özellikle hastaneler, sağlık sistemleri, üniversiteler ve devlet kurumları için tehdit oluşturan siber saldırılara karşı milli yazılımlara ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Dedeoğlu, yaptığı açıklamada, küresel ölçekte etkili olan siber saldırıları anımsatarak, 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarın fidye yazılım saldırısından etkilendiğini, bazı ülkelerin sağlık ve iletişim sistemlerinin çöktüğünü, dev fabrikaların üretime ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Bu saldırının ülkelerin yerli yazılım geliştirme çalışmalarının önemini artırdığına değinen Dedeoğlu, Ege Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarının bu konuda örnek oluşturabilecek çalışmalar yaptığını vurguladı.

Kaynak kodlarına sahip bulunmayan, yerli olarak üretilmeyen hiçbir kritik alt yapı bileşeninin güvenliğinden emin olunamayacağını aktaran Dedeoğlu, "Halen kamu ve özel sektörde yabancı yazılım kullanma oranı çok yüksektir." ifadesini kullandı.

Yerli yazılım oranının yüzde 3 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Dedeoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle üniversiteler, hastaneler, yerel yönetimler gibi kamu kurumlarında, yerli yazılım ürünü kullanmak bilgi güvenliği açısından stratejik öneme sahip. Yabancı bir yazılım kullandığınızda satın almak için verdiğiniz paranın dışında bilgi güvenliği anlamında da sıkıntılar yaşanabilir.

Yerli yazılım konusunda ihtiyaç çok büyük. Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı kuruluşu ÜNİ-PA ile üniversiteler, hastaneler, yerel yönetimler gibi birçok kurum için yazılım geliştiriyoruz. Geliştirilen tamamı yerli yazılımlar. Halen 20’den fazla yerel yönetim ve 3’ü yurt dışında olmak üzere, 31 üniversitede kullanılıyor. Talepler her geçen yıl artıyor. Biz de geliştirdiğimiz yazılımlar ile iş birliği içinde bulunduğumuz kuruluş sayısını her geçen yıl artırıyoruz."

ÜNİ-PA tarafından geliştirilen Mobil Kampüs uygulamasının 10 üniversitede kullanıldığını kaydeden Dedeoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin "Kampüs Otomasyon Yazılım" projesinin tüm yazılım süreçlerinin de Ege Üniversitesi kuruluşu tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.