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"Siber saldırılar 6 kat arttı"

BTK Başkanı Sayan, 2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırılarının 6 kat arttığını söyledi.

"Siber saldırılar 6 kat arttı"

BTK Başkanı Sayan, 2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırılarının 6 kat arttığını söyledi.

30 Mart 2017 Perşembe 15:10
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"Siber saldırılar 6 kat arttı"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın ev sahipliğinde düzenlenen "e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dijital ekonominin faydalarından yararlanabilmek için internete ve bilgi teknolojilerine yönelik güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi. 

Sanal ortamda siber güvenliğin artırılmasının önemine işaret eden Sayan, 2016'da dünya genelindeki DDoS saldırılarına bakıldığında, artık saniyede 100 gigabaytlık girişimlerin sıklıkla karşılaşılır olduğunu, geçen yıl 1 terabayta yakın iki saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Sayan, 2016'nın siber dünyada da Türkiye'ye yönelik saldırıların, iç ve dış tehditlerin arttığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırıları 6 kat arttı. SOME'lerin sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 40 artmış olup, bugün itibarıyla 585 kurumda bu ekiplerden kurulmuş durumdadır. USOM üzerinden kurum kuruluşlara yaptığımız zafiyet bildirimlerinde 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık 20 kat, alarm, uyarı ve genel güvenlik duyurularında ise 9 katlık artış oldu. Vatandaşlarımızın kredi kartı ve hesap bilgilerini çalma, zararlı yazılım yayma amaçlı internet adreslerini tespit ederek önlemler alıyoruz. Bu kapsamda, tespit ettiğimiz sitelerin sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış meydana gelmiştir."

"2019'da 6 milyon siber güvenlik çalışanına ihtiyaç olacak"

İnternet ortamında mutlak bir güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığına işaret eden Sayan, siber saldırılara karşı daima ileri düzeyde teyakkuzda olmak ve özellikle önleyici mahiyette tedbirleri sürekli geliştirmek gerektiğini dile getirdi.

Siber güvenliğinin sağlanması için gündelik tedbirler yerine belirli program ve süreçler dahilinde çalışma yürüttüklerini belirten Sayan, siber kapasite inşası kapsamında USOM’daki üst düzey siber güvenlik uzman sayısının artırılması, SOME'lerin insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi üzerinde durduklarını bildirdi.

Sayan, yayınlanan raporların 2019'da dünya genelinde 6 milyon siber güvenlik çalışanına ihtiyaç olacağını gösterdiğini ifade ederek, "Bu da ülkemiz ölçeğinde baktığımızda on binlerce uzman ihtiyacı anlamına geliyor. Bizler bu doğrultuda planlamamızı yaparak gerekli ihtiyacı karşılayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkararak, uzman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKBilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuÖmer Fatih SayanSiber Güvenlik
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