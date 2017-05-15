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Siber saldırı 150 ülkede 200 bin bilgisayarı etkiledi

Europol Müdürü Wainwright, cuma günü dünya çapındaki siber saldırıdan, 150 ülkede 200 bin bilgisayarın etkilendiğini bildirdi.

Siber saldırı 150 ülkede 200 bin bilgisayarı etkiledi

Europol Müdürü Wainwright, cuma günü dünya çapındaki siber saldırıdan, 150 ülkede 200 bin bilgisayarın etkilendiğini bildirdi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:26
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Siber saldırı 150 ülkede 200 bin bilgisayarı etkiledi

LAHEY/TOKYO

AB Polis Teşkilatı Müdürü (Europol) Rob Wainwright, cuma günü dünya çapındaki siber saldırıdan, 150 ülkede 200 bin bilgisayarın etkilendiğini ve bunların çoğunun iş yerlerinde ve bazılarının da büyük şirketlerde olduğunu bildirdi.

İngiliz kanalı ITV'ye konuşan Wainwright, saldırının eşi görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu, "ransomware" denilen fidye yazılımları ve "warm" denilen solucan tipi bilgisayar virüslerinin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu aktardı.

Saldırıyı yapanların söz konusu birleşimi virüsün yayılma hızını arttırmak için kullandıklarını belirten Wainwright, "Şu anda giderek büyüyen bir tehlike ile karşı karşıyayız. Saldırıdan etkilenenlerin sayısı gittikçe artıyor. İnsanlar pazartesi sabahı işe vardıklarında, bilgisayarlarını açtıklarında bu sayının daha da artabilecek olmasından endişeliyim." diye konuştu.

Wainwright, saldırıdan etkilenen çok sayıda bilgisayar olmasına rağmen, virüsün sanal para Bitcoin ile ödeme talebine karşı çok az mağdurun yanıt verdiğini bildirdi.

"Bunun bir kriminal saldırı olduğu apaçık ortada"
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmediklerine işaret eden Wainwright, "Bunun bir kriminal saldırı olduğu apaçık ortada." ifadesini kullandı.

"WannaCry" adı verilen kötü amaçlı yazılımın kullanıldığı saldırı cuma günü başta Rusya, Ukrayna ve Tayvan olmak üzere toplam 99 ülkeyi etkilemişti.

Japonya'da 'fidye yazılımı' saldırısının hedefi oldu
Japonya, 150 ülkede binlerce bilgisayarı etkileyen "fidye yazılımı" adlı siber saldırının hedefi oldu.

Bilgisayar saldırılarına karşı kar amacı gütmeden destek sağlayan Japonya Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi, Japonya'da şimdiye kadar 600 yerde 2 bin bilgisayarın saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Nissan Motor, bazı birimlerinin fidye yazılımının hedefi olduğunu ancak söz konusu siber saldırının işin işleyişine büyük etki etmediğini açıkladı.

Elektronik şirketi Hitachi'nin sözcüsü Yuko Tainiuchi, e-posta sisteminin yavaşladığını ya da postaların iletilmediğini ve dosyaların açılmadığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Siber Saldırı150 ülke200 Bin Bilgisayar
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