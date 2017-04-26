SEO Ajans Hizmeti İle Google’da Yükselin

Arama Motoru Optimizasyonu olarak adlandırılan SEO, arama motorlarında üst sıralarda yer bulmak isteyen web sitesi sahiplerinin gerçekleştirmek zorunda oldukları çalışmalardır. Bu çalışma aslında bir topluluğun bütünü temsil etmektedir. Yani 6-7 farklı alt maddenin oluşumuna SEO adını veririz. Peki SEO’yu nasıl yaparız, nasıl gerçekleştiririz ve unsurları nelerdir?

SEO’yu oluşturan unsurlar aslında hep bilindik şeylerdir. Fakat bunları doğru yaptığınızda bir bütünü oluşturur. Tasarım, kodlama, strateji, backlink, anahtar kelime, reklam, içerik bunların hepsi SEO’yu tamamlar. Eğer bu unsurları tam anlamıyla gerçekleştirirseniz herşey yolunda demektir. Eğer tüm bunları tek başınıza başaramıyorsanız o zaman SEO Ajans ile çalışmalısınız. Yani bu işe ayırdığınızda daha fazla bir bütçe ayırarak işi profesyonel kişilere teslim etmelisiniz. Profesyonel kişiler SEO ve reklam konusunda sizin için en doğru kararları en iyi şekilde verecektir. Daha doğrusu sizin bilgi beceriniz olmayan bir alanda sizin adına çalışmaları yürütecektir.

SEO ve SEO Unsurları

SEO, aslında oldukça basit ve net bir çalışmadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta yapılacak işlemin ne denli düzenli ve titiz yapıldığıdır. Yaptığınız Google SEO çalışmasını kurallarına uygun bir şekilde bir anda değilde zaman yayarak yapmanız sizin açınızdan doğru sonucu verecektir. Sonuçta bir anda doğal olmayan bir çalışma dikkat çekecektir. Belki kısa vadede işe yarayabilir fakat orta ve uzun vadede daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

SEO’da asıl amaç yapılan çalışmaların ardından sitenizi arama motorlarında popüler kılmaktır. Arama motorlarında popüler olabilmek için de yapılan çalışmalar aslında reklam ve tanıtım amaçlıdır. Bir sitenin popüleritesi o siteye gönderilen bağlantıların çokluğu bir yana kalitesiyle ölçülmektedir. SEO’da kritik kelime doğallıktır. SEO’da doğallık, anlamını biraz açacak olursak eğer site sahibi tarafından yapılmayan, onun bilgisi dışında yapılan çalışmalardır. Evet çalışmayı site sahibi yapabilir. Fakat burada çalışmayı kendisinin yapmadığına inandırması gerekiyor. Çalışmanızı tek bir yönden değil de zamana yayarak birden fazla anlamda çalışma yapmak Google SEO açısından en iyisi olacaktır. Google, popüler olabilirsiniz ama bunu doğal yollardan yapmanız sizin açınızdan en faydalısıdır diyor. Yapay yollardan yapılacak bir çalışma, sitenizin tüm dengesini alt üst edecektir.