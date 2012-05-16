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Sentetik şeker beyne zarar verebilir

Uzun vadede öğrenme ve hafıza bozukluklarına neden oluyor

Sentetik şeker beyne zarar verebilir

Uzun vadede öğrenme ve hafıza bozukluklarına neden oluyor

16 Mayıs 2012 Çarşamba 09:53
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Sentetik şeker beyne zarar verebilir

Sentetik şekerin beyin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebileceği belirlendi.
California Üniversitesi'nden Fernando Gomez-Pinilla ve ekibinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, şekerli içecekler ve bazı gıda maddelerinde yaygın kullanılan sentetik şekerin beyin faaliyetlerini yavaşlatabileceğini ve hafızayı olumsuz yönde etkileyebileceğini gösterdi.
Daha önceki araştırmaların sentetik şekerin, yetişkinlerde şeker hastalığını, obeziteyi ve karaciğerde yağlanmayı tetikleyebileceğini ortaya koyduğunu ancak bu araştırmayla ilk kez söz konusu şekerin beyne de zarar verebileceğinin belirlendiği vurgulandı.
Gomez-Pinilla, bu tür sentetik şekerle beslenmenin uzun vadede öğrenme ve hafıza bozukluklarına yol açabileceğini ancak balık, keten tohumu gibi Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinlerin alımıyla zararın en aza indirilebileceğini belirtti.
Araştırma "Journal of Physiology" dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 01:53
Anahtar Kelimeler:
Sentetik şeker
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