Fildişi Sahili'nde yaşayan ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Comoe

şempanze

lerini izlemek için ormana kameralar yerleştiren araştırmacılar, şempanzelerin su içmek için doğal yollardan

pipet

ler yaptığını keşfetti.

Kamera görüntüleri, şempanzelerin çubukların ucunu çiğneyip yumuşak, su emici fırçalar haline getirdiklerini, daha sonra da bu çubukları pipet niyetine kullandıklarını gösteriyor.

Çalışmayı yöneten Fildişi Sahilleri Comoe Şempanzeleri Koruma Projesi'nden Juan Lapuente, Afrika'daki şempanzelerin peteklerden bal yemek için fırça uçlu benzer çubuklar kullandıklarını bildiklerini ancak çubukları su içmek için kullandıklarına ilk kez şahit olduklarını söyledi.

Lapuente, "Fırça uçlu çubukların su içmek için kullanılması, tamamen yeni bir durum. Şempanzeler, bal için kullandıklarından daha uzun fırçalar yapıyor, böylece daha fazla su topluyor." dedi.

Araştırmacıların şempanzelerin yaptığı pipetleri denediğine işaret eden Lapuente, çubuk ne kadar uzun olursa o kadar çok su içilebildiğini belirtti.

Lapuente, "Bu pipetler, Comoe şempanzelerin son derece dar ve uzun boşluklardan su içmelerine, böylece kurak ve öngörülmeyen ortamlarda hayatta kalmalarına da imkan sağlıyor." ifadesini kullandı.

Keşif, "American Journal of Primatology" dergisinde yayımlandı.

AA