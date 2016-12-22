Gebze Teknik Üniversitesi

(GTÜ) laboratuvarlarında gerçekleştirilecek

Organik Işık Yayan Bitkiler Projesi

'yle sokak, cadde ve evlerdeki

aydınlatma

sistemlerinin yerini

bitkilerin

alması hedefleniyor.

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aydınlatma ve enerji verimliliği konularında çalışan GTÜ Kimya Bölümü proje asistanı Murat Şahin'in çalışması kapsamında ateş böceği, deniz anası gibi ışık saçan canlıların bu özelliklerini içeren genler alınıp bitkinin tohumuna tümörlenecek.

Bitkinin de onu vücuduna yaymaya başlamasıyla, moleküler içeriğini taşıdığı ışığı etrafına yayacak.

Proje için kimya, ziraat, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinler bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Türkiye'de aydınlanma için yılda 40 milyar lira, sadece D-100 karayolunun aydınlatılması için de ayda 2 milyon lira harcandığını belirtti.

Şahin, "Bunun için yapılacak her katkı devlete ciddi paraların geri dönmesi anlamına gelecek. Sokak lambalarının yerine ışık saçan ağaçların, evlerimizdeki aydınlatmanın yerini bitkilerin almasını sağlayacak bu çalışma sonucunda katma değeri yüksek, enerji konusunda verimlilik sağlayabilecek ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu bitkileri ilk olarak üniversitemizde kullanmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA