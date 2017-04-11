Şehir Öğrencileri NASA'nın Desteklediği Mini Uydu Yarışması CanSat'ta Final Kaldı

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Mechanics ve SwifTurk isimli iki takımla dünyanın çeşitli üniversitelerinden ağırlıklı olarak mühendislik fakültesi öğrencilerinin yarıştığı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen mini uydu yarışması CanSat’ta Türkiye’yi temsil edecek. Amerikan Astronotlar Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada öğrencilerin uydu tasarlayıp inşa etmeleri ve fırlatmaları istendi. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri dünyanın en önemli üniversitelerinden 85 projenin katıldığı yarışmada, iki uydu projesiyle finale kalan 40 proje arasında yer almayı başardı. Yarışmanın finali 9–11 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek.



İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Faddale Demir’in takımı Mechanics’in danışmanlığını Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Doğan, İbrahim Duru’nun takımı SwifTurk’ün proje danışmanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir yapıyor. Yarışmanın ilk aşamasında projelendirilen uyduların yarışmanın finalinde bir roket aracılığıyla 1000 metre yükseğe fırlatılması planlanıyor. Takımların, uyduların fırlatma sürecinde gerekli ölçümleri yaparak, verileri NASA’nın talepleri doğrultusunda anlık olarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmaya katılan takımların başarısını, uyduların hızı, gökyüzündeyken öğrencilerin verilere erişip anlık olarak NASA ekibiyle paylaşabiliyor olması gibi kriterler belirleyecek.