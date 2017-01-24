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SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, ağır kış koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan ve normal şekilde araziden ulaşılamayan elektrik kesintilerinde, insansız hava araçlarıyla (Drone) arızaları belirleyecek.

SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, ağır kış koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan ve normal şekilde araziden ulaşılamayan elektrik kesintilerinde, insansız hava araçlarıyla (Drone) arızaları belirleyecek.

24 Ocak 2017 Salı 13:42
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SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak

İSTANBUL

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), tarafından gerçekleştirilen "Proje Fikri Yarışmasında" insansız hava aracı uygulamasında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş'ın projesi birinci oldu.

Multicopter veya "drone" ile müdahale

Geçen yıl eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da onaylanan proje hayata geçtiğinde, elektrik kesintisinin büyük kısmını oluşturan ve "buz yükü" adı verilen iletim hatlarının donması gibi arızalara, "multicopter" veya "drone" ile müdahale edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine ver verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, şirket olarak Türkiye'nin geleceğinin Ar-Ge'de olacağı bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Ar-Ge için 2017-2020 yılları arasında 8 milyon lira harcama yapmayı planladıklarını vurgulayan Güven, "Genç arkadaşımız Volkan Ulutaş’ın hayaliyle start verdiğimiz projede, şimdi SEDAŞ ekipleri multikopteri bu iş için uygun hale getirecekler. Yazılımları tamamlanacak, solüsyon taşıyacak aparatlar yerleştirilecek. Kanatlar bu iş için işlevsel hale getirilecek. Kısa sürede tamamlamalarını bekliyoruz, bir saat havada kalabilen bu insansız hava araçları sayesinde müşterilerimize verdiğimiz hizmete ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayabileceğiz."şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SEDAŞBakımArızaDrone
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