Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...



Savaşlar, ‘Savaş Endüstrisi’nin gelişmesine yaradı



VİETNAM, KORE, KAMBOÇYA, TAYLAND, ENDONEZYA,

AFGANİSTAN, İRAN-IRAK, YUGOSLAVYA,

SAVAŞ ENDÜSTRİSİ’NİN DENEME VE GELİŞMESİNE YARADI...



ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:



Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. ‘Agent Orange’ adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi.



VİETNAM SAVAŞI: 1.5 MİLYON ÖLÜ

Vietnam Savaşı, ABD ile Doğu Bloğu ülkeleri’nin (Kuzey Vietnam, Çin, SSCB) savaşıdır. 1,5 milyon Vietnamlı öldü. Topraklar zehirlenerek kullanılamaz hale geldi. 1963-1973 yılları arasındaki safaşta 60 bin ABD askeri ölmüştür. ABD'nin Vietnam'ı bölme planı suya düşmüştür.



Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi.

Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı.



KORE SAVAŞI: 3 MİLYON ÖLÜ

1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Savaş sonunda Kore yakılıp yıkıldı. Yaklaşık olarak 3 milyon insan öldü. Bunlardan 36.000'i Amerikan askeri, 600.000'i Koreli ve 500.000'i Çin'li askerler idi.



Kamboçya’da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi.

Yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi.



KAMBOÇYA İÇ SAVAŞI: 3.3 MİLYON ÖLÜ

Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmerler 3.3 milyon Kamboçyalıyı öldürerek yönetimi ele geçirdi. (1975-1979)



Petrol zengini iki ülke

iflas edecek düzeye geldi



İran-Irak savaşı Saddam’a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar.

Tabii sonunda petrol zengini bu iki ülke, bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler.

Sonuçta bütün şehirler ve petrol tesisleri, bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu da yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu.



İRAN-IRAK SAVAŞI: 1 MİLYON ÖLÜ

1980-1988 yılları arasındai savaş yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır.



Tayland-Endonezya-Afganistan



Tayland’da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı.

Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahlarla Doğu Timor’u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü.

Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir.

Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır.



Salkım bombaları teknoloji harikası



1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar.



BOSNA SAVAŞI (YUGOSLAVYA’NIN PARÇALANMASI): 200 BİN ÖLÜ

Bosna Savaşı’nda 1992-1995 arasındaki savaşta 200 bin kişi öldü. 200 bin kişi yaralandı. 2 milyon insan mülteci konumuna düşmüştür.



ABD bölgeye ilelebet yerleşti



Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez Savaşı ile Irak ekonomisi bir kez daha çökertildi. Kuveyt’i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti.

Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar.



IRAK’IN İŞGALİ: 1.5 MİLYON ÖLÜ

Tüm Irak Savaşı çerçevesinde 1.5 milyon insanın hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Milyonlarca göçmenin akıbeti bilinmemektedir. Ülkede 3 milyon civarında kadının dul, milyonlarca çocuğun da yetim kaldığı ifade edilmektedir.



“Bu ülkeler bizim kontrolümüzde”



ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılda yaşanan savaşlardan bahsettikten sonra, açıklamalarını şöyle sürdürüyor:

“Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok...”





KAYNAKLAR:



ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...

David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...



Bringhurst, Bruce. Antitrust

Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.

Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.

Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.

Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.

Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.

Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing, 1976.

Goulder, Grace. John D. Rockefeller: The Cleveland Years. Western Reserve Historical Society, 1972.