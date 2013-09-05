Samsung'dan ​

NEW YORK - Samsung'un "Galaxy Gear" adlı akıllı saati ile akıllı telefonu "Galaxy Note 3"ü için Almanya'nın başkenti Berlin'deki IFA Teknoloji Fuarı ile New York'ta eş zamanlı tanıtım programı yapıldı.

Güney Koreli Samsung'un New York programı, ünlü Times Meydanı'nda oluşturulan platformda gerçekleşti. Samsung'un üst düzey yöneticilerinin katıldığı IFA Teknoloji Fuarı'ndaki program ile eş zamanlı başlayan ABD programı öncesinde "Icona Pop" adlı pop grubu mini bir konser verdi. Etkinliğe Amerikalıların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Galaxy Gear'da öne çıkan özellikler

Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear, dahili kamera ve hoparlör sistemiyle aynı adı taşıyan Galaxy model telefonlarla uyumlu çalışıyor. AMOLED ekranı olan akıllı saatin kordonunda 1.9 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli, 10 saniyeye kadar 720p kalitede video çekebilen kamera bulunuyor. Saatin 4 GB'lık dahili depolama alanı ile dikkati çekiyor.

Galaxy Note 3

Tanıtımı yapılan diğer ürün Galaxy Note 3 ise 13 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası, yenilenen kalem sistemi ve microSD kart desteğiyle ön plana çıkıyor. Arka kapağı deri kaplama olan cihaz full HD video kaydı yapabiliyor.

Optimize olarak çalışabilecek olan Galaxy Note 3 ve Galaxy Gear, 25 Eylül'de 140 ülkede satışa sunulacak.