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Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı

Güney Kore firması, Galaxy Note 7'deki aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını duyurdu.

Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı

Güney Kore firması, Galaxy Note 7'deki aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını duyurdu.

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:37
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Samsung, Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı

ANKARA

Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arızabataryalardan kaynaklandığını açıkladı.

Merkezi Güney Kore'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma sonucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hatasından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Samsung'un akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında, "Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterilerimizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.

Koh, Samsung'un batarya tedarikçilerine karşı yasal bir yola başvurmayacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsungNote 7ArızaNedenAçıklamaPatlamaAşırı ısınmaCep Telefonu
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