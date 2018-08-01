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Samanyolu'nun 'ablası' görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisine benzerliğiyle bilinen, ancak onu 2 katı büyüklüğündeki spiral galaksi "NGC 6744"yi görüntüledi.

Samanyolu'nun 'ablası' görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisine benzerliğiyle bilinen, ancak onu 2 katı büyüklüğündeki spiral galaksi "NGC 6744"yi görüntüledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:07
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Samanyolu'nun 'ablası' görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, galaksinin Hubble'ın geniş alan kamerası tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

Tavus (Pavo) Takımyıldızı'nda yer alan Galaksi NGC 6744, şekli ve özellikleri bakımından Samanyolu'nun benzeşiği veya "ablası" olarak tanımlanıyor. Galaksinin merkezi tıpkı Samanyolu gibi yaşlı sarı yıldızlardan oluşuyor. Merkezden galaksinin çeperlerine doğru hareket edildiğinde mavi ve pembe tozlu spiral bölgelerin arttığı görülüyor. Mavi bölgeler genç yıldız öbeklerinin, pembe bölgeler ise yıldız oluşum alanlarının varlığına işaret ediyor. Bunlar galaksinin hala dinamizmini koruduğunun kanıtı.

Boşlukta 200 bin ışık yılı mesafe kaplayan galaksi, 100 bin ışık yılı genişliğindeki Samanyolu'nun iki katı büyüklükte.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık Ve Uzay AjansıNASASamanyolu
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