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Rüzgar türbinleri için yerli teknoloji geliştirildi

İzmirli iki üniversite öğrencisi, rüzgar türbinindeki sensörler için yüzde 100 yerli teknoloji geliştirdi.

Rüzgar türbinleri için yerli teknoloji geliştirildi

İzmirli iki üniversite öğrencisi, rüzgar türbinindeki sensörler için yüzde 100 yerli teknoloji geliştirdi.

14 Temmuz 2015 Salı 10:22
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Rüzgar türbinleri için yerli teknoloji geliştirildi
İZMİR 

İzmirli üniversite öğrencileri Fatma Rüveyda Özceylan ve Elif Göksügür'ün, rüzgar türbinlerine yerli teknoloji geliştirdiği bildirildi.

Gediz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Fatma Rüveyda Özceylan ve Elif Göksügür, danışman hocaları Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bayam'la, rüzgar türbinindeki sensörler için yüzde 100 yerli teknoloji geliştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında desteklediği üniversite öğrencileri, mezun olmadan firma kurdu.

Fatma Rüveyda Özceylan ve Elif Göksügür, Türkiye'nin bu alanda teknoloji ithal ettiğine dikkati çekerek, ilk Türk malı rüzgar sensörünün birkaç yıl içinde kullanıma hazır hale geleceğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Bayam da yeni teknolojinin aynı zamanda rüzgar türbini kurulum maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Açıklamada Bayam'ın şu sözlerine yer verildi:

"Rüzgardan elektrik elde edilmesini sağlayan türbinlerde rüzgarın yönünü ve şiddetini sensörler belirliyor. Mevcut santrallerdeki bu sistemler ses dalgalarıyla çalışıyor ve yüksek bedellerle yurt dışından ithal ediliyor. Öğrencilerimizle birlikte geliştirdiğimiz yeni teknoloji ise mevcut sensörlerden tamamen farklı bir yöntemle çalışacak, bu yönüyle bir ilk olacak. Rüzgar sensörlerinin maliyetini aşağıya çekecek milli teknolojinin yenilenebilir enerji yatırımlarına önem veren Avrupa Birliği ülkeleri ile Ortadoğu'dan yoğun talep göreceğini tahmin ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 13:00
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Rüzgar Türbinleri Için Yerli Teknoloji Geliştirildi
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